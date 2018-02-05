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Rusalieva, Sibirya kurtlarının insan canlısı ve oyuncu olduklarını vurgulayarak, “Parkta ayrıca Çukçilerin hayatını görmek de çok ilginçti. Şimdi onların yaşadıkları bölgeleri mutlaka ziyaret etmek istiyorum. Tabi yaşadıkları yerler son derece soğuk ve bu beni biraz korkutuyor.” dedi.