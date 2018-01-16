TFF Başkanvekili Hüsnü Güreli, TRT Spor’da yayınlanan Basın Tribünü programında Habertürk Spor Yayın Koordinatörü Meriç Müldür’ün de aralarında bulunduğu gazetecilerin sorularını yanıtladı. Güreli, PFDK kararları ve özellikle Caner Erkin'e verilen 6 maçlık ceza hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Medipol Başakşehir maçında Caner Erkin'in hakem Mete Kalkavan'a yönelik hakaretten 6 maçlık ceza almasıyla ilgili TFF Başkanvekili Hüsnü Güreli şu ifadeleri kullandı:

"BEŞİKTAŞ'TA YÖNETİCİLİK YAPTIM AMA..."

"Beşiktaş camiasında eskiden yöneticilik yapmış bir kişiyiz. TFF'ye geldiğimizden itibaren hiçbir kulübe, sizi şerefimle temin ederim hiçbir kulübe hiçbir arkadaşımın milimetrik yakınlaşması olamaz. Kurulları tanımayız ve görüşmeyiz. Yönetim kurulunda da herkes tek tip formayla oturur. Başkan da bu konuda hassastır. Disiplin sevklerini disiplin müfettişerleri yapıyor. Ancak gelin görün ki, Caner Erkin'in cezasında da eski camiam bana saydırdı durdu. Kardeşim burada bir talimat var. Eski camiam diyorum ama benim Beşiktaşlılık sevgimi kimse elimden alabilir mi? Alamaz. Ben burada objektif olarak görevimi yapıyorum. Eğer orada maçı yöneten hakemmimiz kendisine hakareti yapan arkadaşı duysaydı veya yan hakem söyleseydi 2 maç ceza alacaktı. Kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Kurullarla bizim ilişkimiz yok. Ortada bir talimatname var."

"BAŞAKŞEHİR'İN KAR DAĞITABİLME POTANSİYELLERİ VAR"

Arda Turan'ı kadrosuna katan Medipol Başakşehir hakkında da değerlendirmelerde bulunan Hüsnü Güreli "Başakşehir'in mali yapısı kuvvetli. 15 milyon euro'ya oyuncu sattılar. Bilançoları iyi ve kar dağıtabilme potansiyelleri var." ifadelerini kullandı.

FATİH TERİM SORUSU...

Hüsnü Güreli, Fatih Terim'in tazminatıyla ilgili yöneltilen bir soruya ise şu sözlerle cevap verdi:

"Fatih Terim'in tazminat meselesi yargıya intikal etmiş bir konu. Benim burada söyleyeceğim her şey davayı etkiler. İnsanların hak ve adalet duygularını sarsar. Kim haklıysa yargının sonunda belli olacak, görüşülecek."

Hüsnü Güreli

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