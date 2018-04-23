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Şevval Sam ile klarnetçi Hüsnü Şenlendirici, Kıbrıs’taki bir otelde hafta sonu art arda sahneye çıktı. Bir süredir konser vermeyen, hiçbir yerde görünmeyen 41 yaşındaki Hüsnü Şenlendirici’nin sakallarına ak düştü.