Husqvarna FF - Eskilsminne maçı heyecanı

İsveç 1.Lig Güney heyecanı devam ediyor. Husqvarna FF, 24 Haziran 2018 Pazar günü Eskilsminne takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 17:00. 10 puanlı Husqvarna FF 14. sırada bulunuyor, Eskilsminne 22 puana sahip ve 5. sırada. Husqvarna FF, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Eskilsminne son 5 mücadelede 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 216. İddaa'da Husqvarna FF kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Eskilsminne kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Husqvarna FF son hafta oynanan Örgryte maçında 0-3 yenildi.

Eskilsminne, Norrby IF karşılaşmaında 3-1 yenildi.

Husqvarna FF, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Husqvarna FF, kendi sahasında 11 gol attı, 11 gol yedi.

Eskilsminne, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 3 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Eskilsminne, deplasmanda 8 kez ağları sarsarken, 7 kez topu kendi kalesinde gördü.