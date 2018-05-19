Husqvarna FF - Karlskrona AIF maçı heyecanı

İsveç 1.Lig Güney heyecanı devam ediyor. Husqvarna FF, 20 Mayıs 2018 Pazar günü Karlskrona AIF takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 17:00. Maç öncesi Husqvarna FF 1 puanla 16. sırada, Karlskrona AIF 6 puanla 11. sırada bulunuyor. Husqvarna FF son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Karlskrona AIF, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 375 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Husqvarna FF kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Karlskrona AIF sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Husqvarna FF son haftadaki Skövde AIK müsabasında 1-3 yenildi.

Karlskrona AIF ise Landskrona karşılaşmasında 2-0 yenildi.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Husqvarna FF, 4 gol attı ve 7 gol yedi.

Karlskrona AIF, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Karlskrona AIF, deplasmanda 4 kez ağları sarsarken, 4 kez topu kendi kalesinde gördü.