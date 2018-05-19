Husqvarna FF - Karlskrona AIF sahaya çıkıyor

İsveç 1.Lig Güney heyecanı devam ediyor. Husqvarna FF, 20 Mayıs 2018 Pazar günü Karlskrona AIF takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 17:00. Maç öncesi Husqvarna FF 1 puanla 16. sırada, Karlskrona AIF 6 puanla 11. sırada bulunuyor. Ev sahibi Husqvarna FF, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Karlskrona AIF, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 375 kodlu maçı oynayanlar; Husqvarna FF galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Karlskrona AIF galibiyet oranı 0.00.

Husqvarna FF son haftadaki Skövde AIK müsabasında 1-3 yenildi.

Karlskrona AIF, Landskrona karşılaşmaında 2-0 yenildi.

Husqvarna FF, evinde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 4 gol atıp 7 gol yedi.

Karlskrona AIF, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Karlskrona AIF, deplasmanda 4 kez ağları sarsarken, 4 kez topu kendi kalesinde gördü.