Husqvarna FF - Lunds BK maç önü

Husqvarna FF ve Lunds BK, 06 Haziran 2018 Çarşamba günü İsveç 1.Lig Güney maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 17:00. Maç öncesi Husqvarna FF 7 puanla 14. sırada, Lunds BK 14 puanla 7. sırada bulunuyor. Husqvarna FF, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Lunds BK, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 477 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Husqvarna FF kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Lunds BK sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Husqvarna FF önceki hafta Trelleborg mücadelesinde 1-2 yenildi.

Lunds BK, IK Oddevold karşılaşmaında 2-1 yenildi.

Husqvarna FF, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Husqvarna FF, kendi sahasında 9 gol attı, 11 gol yedi.

Lunds BK, dış sahada 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Lunds BK 3 kez gol sevinci yaşadı, 1 kez topu ağlarında gördü.