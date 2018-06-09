Yaz tatili sezonu açıldı. Kış boyunca deniz, kum ve güneşi hayal ettik. Ancak iş gerçekten hazırlanıp tatile gitmeye gelince işler karışıyor. Biletler, konaklama, valizler, yolculuktaki aksilikler, havaalanında sonu gelmeyen kuyruklar, işyerinden izin almak ve birçok şey. Unutmayın, endişelenmek iki kere acı çekmektir. Biraz akışına bırakmak gerek. HT Cumartesi'nden Ece Ulusum'un haberi...

Geçen yıl Huffington Post tatil streslerini ve çözümlerini anlatmaları için 2 bin 700 kişiyle görüştü. Sonuçlara göre; tatil hazırlığı sürecinde kadınlar erkeklere oranla yüzde 28 daha gergin oluyor. Bu nedenle araştırmaya katılanlardan yüzde 15’i tatil ödemelerini yaptığı halde gitmekten vazgeçmiş! Tatile gidenler de kendilerine göre çareler aramış: Bu gerginliğe kapılanların yüzde 20’si dua etmeyi, yüzde 20’si içki içmeyi, yüzde 24’ü telefonuyla oynamayı, yüzde 10’u meditasyonu, yüzde 7’si sakinleştirici ilaç almayı tercih etti. Eğer siz de tatil stresinden mustaripseniz, şu önerilere mutlaka bir göz atın.

- Seyahat biletinizi, aylar önceden değil de en fazla 1 ay önceden satın alın. Böylece endişenizi geciktireceksiniz.

- Endişenizin ne olduğunu çözün. Yol mu? Evden uzak kalmak mı? Uçmak mı? Bunları yazın, böylece üzerine düşünüp çözebilirsiniz.

- Planlama telaşınızı azaltmanın en iyi yöntemiyse plan kâğıtları hazırlamak. Ev için ayrı, valiz için ayrı, elektronik cihazlar için ayrı gibi. Her bir üzeri çizilmiş madde sizi tatile daha hazır biri yapacak.

- Her şey üst üste geliyor, artık seyahatinizi iptal etme seviyesine geldiyseniz hemen en yakın arkadaşınızı ya da ailenizden birini arayın. Size bu tatili neden hak ettiğinizi uzun uzun anlatacak, rahatlatacaktır.

- Araştırmalara göre stresle savaşma çabası, stresi daha da tetikliyor. Stresli olduğunuzu anladığınız an çözüm için bir şeye başvurmak yerine sadece durmalısınız.