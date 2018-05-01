Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda Jandarma Genel Komutanlığı personelinin katılımıyla 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün huzur ve güven ortamında kutlanabilmesi için dün ülke genelinde "Türkiye Güven Huzur Uygulaması" gerçekleştirildi.
Bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen uygulamaya, 36 bin 180'i emniyet, 22 bin 157'si jandarma olmak üzere toplam 58 bin 337 personel katıldı.
Denetlemelerde, 10 bin 380 kara, 6 deniz, 2 hava aracı ile 221 dedektör köpek kullanıldı. Ekiplerce 3 bin 11 uygulama noktasında mobil tablet cihazlar üzerinden sorgulama yapıldı.
Uygulama, özellikle vatandaşların yoğun olarak bulunduğu bulvar, cadde, sokak, parklar, okul çevreleri, alışveriş merkezleri ve çevrelerinde yayalara, suçluların barınabileceği umuma açık yerler ile metruk binalardaki kişilerin yakalanmasına yönelik üç aşamalı olarak gerçekleştirildi.
Ekiplerce, uygulama kapsamında 486 bin 329 kişi ve 116 bin 259 araç sorgulandı ve incelendi.
Kontrollerde, 8'i adam öldürme, 4'ü yağma, 35'i yaralama, 16'sı hırsızlık, 7'si dolandırıcılık, biri çocuğun cinsel istismarı, 17'si uyuşturucu madde ticareti yapmak, 3'ü silahlı terör örgütüne üye olmak, 4'ü kaçakçılık ve bin 7'si diğer suçlardan olmak üzere toplam bin 102 aranan kişi yakalandı.
Ayrıca çeşitli suçları işledikleri gerekçesiyle 83 kişinin gözaltına alındığı uygulamada, 52 aranan araç, 544 adet trafikten men edilmesi gereken araç tespit edildi.
Denetimlerde adli-idari ve trafik yönünden toplam 1 milyon 91 bin 294 lira cezai işlem uygulandı.
Aramalarda, 6 ruhsatsız tabanca, 11 ruhsatsız av tüfeği, 16 ruhsatsız kurusıkı tabanca, 78 adet mermi, 14 kesici ve delici alet, 32 gram eroin, 202 gram esrar, 5 gram bonzai, 5 gram metamfetamin ve bin 10 paket kaçak sigara elde edildi.
1 MAYIS'IN GÜVENLİ ORTAMDA KUTLANMASI AMAÇLANDI
Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkan Yardımcısı Mehmet Hamdemir de yapılan uygulamalara eşlik etti.
Hamdemir, Çankaya ilçesi Dögol Caddesi'nde denetimlerin sürdüğü sırada AA muhabirine yaptığı açıklamada, valiliklerce izin verilen illerde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün huzur ve güven ortamında kutlanmasının sağlanması, bu etkinlikleri provoke edebilecek, suç işleyebilecek kişileri tespit ederek yakalanmasına yönelik başta terör, asayiş ve narkotik konuları olmak üzere suç işleme ihtimali olan kişilerin caydırılması, aranan şüphelilerin yakalanması, suça karışmış kişiler ve suç delillerinin ele geçirilmesi için ülke genelinde eş zamanlı olarak uygulama gerçekleştirildiğini ifade etti.
Uygulamaya 81 il emniyet müdürlüğünden ilgili birimlerin katıldığını belirten Hamdemir, uygulamanın özellikle vatandaşların yoğun olarak bulunduğu bulvar, cadde, sokak, park, okul, okul çevreleri, alışveriş merkezleri ve çevrelerinde, suçluların barınabileceği umuma açık yerlerde ve metruk binalardaki şüphelilerin yakalanması amacıyla üç aşamalı yapıldığını kaydetti.
Hamdemir, uygulamanın ilk aşamasının öğrencilerin okullarında huzur içerisinde eğitim görmelerini sağlamak için okul saatleri içerisinde okul çevreleri ile yakınlarındaki park-bahçeler, internet ve elektronik oyun salonları gibi yerlerde şüpheli kişilere yönelik gerçekleştirildiğini, okullarına gitmeyen öğrencilerin ise okullarına tesliminin sağlandığını bildirdi.
İkinci aşamanın öğle saatlerinde vatandaşların yaya olarak yoğun bulunduğu cadde, sokak, bulvar, park ve AVM, otobüs ve metro durakları gibi yerlerde, risk analizi yapabilen özel eğitimli personelin de görev aldığı 5 kişilik timlerce şüpheli kişilere yönelik olduğunu anlatan Hamdemir, üçüncü aşamanın ise her ilin kendisine has özelliklerine göre akşam saatlerinde, metruk binalarda, üniversite öğrencileri ile gençlerin yoğun olarak bulunduğu üniversite kampüsleri dışında faaliyet gösteren umuma açık yerlere ve bu alanların gidiş-geliş istikametlerinde öğrencileri rahatsız edebilecek kişilere yönelik yapıldığını söyledi.
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