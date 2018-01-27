Eskişehir’in Tepebaşı İlçesi Şirintepe Mahallesi’ndeki Safiye Gönül Bayar Huzurevi’nde yaşayan 80 yaşındaki Faruk Yalçınkaya, 2 ay önce huzurevi önünde bir minibüsün çarptığı köpeğe sahip çıktı.

Gazete Habertürk'ten Can Hacıoğlu'nun haberine göre köpeğin tedavisi için önce Eskişehir’deki belediyelerin hayvan barınaklarına yaptığı başvurulardan olumsuz yanıt alan Yalçınkaya, Akbaş adını verdiği köpeği Naci Uncu’nun sahibi olduğu kliniğe götürdü.

Uncu, köpeğin sahibinin huzurevi sakini olduğunu öğrenince ameliyatları ücretsiz yaptı. Akbaş’a 4 platin takıldı. Uncu, 10 bin TL civarında tutan köpeğin ameliyat ve bakım masraflarını almadı. Ameliyatlardan 2 ay sonra ayağa kalkan Akbaş, Uncu tarafından huzurevine götürülerek Yalçınkaya’ya teslim etti.

Huzurevi Müdürü Duran Önder, köpeğin huzurevi sakinlerine moral verdiğini, onun kaza geçirmesine üzüldüklerini söyledi. Köpeği sahiplenen Yalçınkaya ise “Daha önce sahiplendiğim bir köpek, çevrede oturanlar tarafından çalındı. Bu köpeğim de kaza geçirince çok üzüldüm. Ona çocuğum gibi bakıyorum” dedi.

Faruk Yalçınkaya

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