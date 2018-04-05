Adana, Bocce sporunda Akdeniz sahillerine rakip oluyor

Özellikle Fransa ve İtalya sahillerinde oldukça yaygın bir spor olan ve Türkiye’de popülaritesi her geçen gün artan Bocce’nin son adresi Adana oldu. Seyhan Rotary Kulübü, yapımını ve düzenlemesini üstlendiği bocce sahasını Adana Huzurevi sakinlerinin kullanımına sundu. Adana Huzurevi’nde hedef önce bölge ardından Türkiye şampiyonluğu…



Oyuncuları çok fazla yormadığı ve sporculara dinlenme fırsat sunduğu için daha çok ileri yaş grubu tarafından tercih edilen; demir toplarla, belirlenmiş bir oyun alanı içerisinde ve belli kaideler dahilinde oynanan bir yer sporu olarak bilinen bocce, artık Adana Huzurevi sakinlerinin de favori sporu olmaya aday… Adana Huzurevi sakinlerinin talebi üzerine, Seyhan Rotary Kulübü üyeleri tarafından yapımı ve düzenlemesi üstlenilen bocce sahası, geçtiğimiz günlerde tamamlanarak huzurevi sakinlerinin kullanımına sunuldu.



HUZUREVİNDEN TÜRKİYE ŞAMPİYONASI’NA!

Bocce sporunun, huzurevi sakinlerinin fiziki ve ruhsal durumlarının yanı sıra sosyal yaşamlarına da olumlu katkıda bulunacağı düşündüklerini ifade eden Seyhan Rotary Kulübü Başkanı Emre Yıldırım, “Kendilerini toplantılarımızda konuk ettiğimiz de bizlere böyle bir eksiklerinin olduğunu söylediler. Biraz araştırdıktan sonra hızla çalışmalara başladık ve sahayı kendilerine teslim ettik. Öğrendik ki hemen takımlarını oluşturmuşlar. Şimdiki hedefleri ise önce bölge ardından da Türkiye Şampiyonası’nda Adana’yı en iyi şekilde temsil etmek” dedi.

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