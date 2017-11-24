Huzursuz bağırsak sendromu kadınlarda 2-3 kat daha fazla

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Uygun, huzursuz bağırsak sendromu şikayetlerinin tek bir nedenle izah edilmesinin zor olduğunu, soruna yol açan durumların henüz tam olarak anlaşılamadığını söyledi.

AA'nın haberine göre; sorunun, genelde bağırsaklardaki motilite bozukluğu, aşırı duyarlılık ve gıda intoleransı olarak tanımlanmasına rağmen, aslında birçok hastada normal fizyolojik cevapların, genelde psikolojik faktörlerle abartılmış bir şekli olduğunu dile getiren Uygun, "Bu sendrom için kullanılan, kolon hastalığı ve kolit terimleri doğru değildir, çünkü hastalıkla ilgili belirtiler, sadece kolonla sınırlı değildir ve inflamasyon bu tabloda yoktur" ifadelerini kullandı.

"ORGANİK NEDEN ARAŞTIRILMALI"

Ahmet Uygun, hastalardaki karın ağrısının çok önemli olduğunu ancak hiçbir zaman gece uykudan uyandırmadığını belirterek, "Eğer bu varsa genelde sabaha yakındır ya da başka bir nedenle uyanmışsa ağrı olduğunu ifade edebilir. Ağrı yemekle ve stresle ortaya çıkar. Ağrı kilo kaybına neden olmaz. Eğer ağrı gece oluyorsa, dışkılama kanlı ve kilo kaybına neden oluyorsa organik bir neden mutlaka araştırılmalıdır. Dışkıda bol miktarda mukus da bulunabilir, eşlik eden hemoroid gibi bir patoloji yoksa dışkıda kan kesinlikle bulunmaz" diye konuştu.

"40 YAŞINDAN ÖNCE BAŞLAR"

Semptomların sadece kolonla ilgili olmadığını, hastaların yarısında midede yanma, erken doyma, bulantı ve kusma gibi şikayetlerin de olduğunu aktaran Uygun, sözlerini şöyle sürdürdü: "Beraberinde sıklıkla genitoüriner şikayetlerde vardır. Ağrılı adet, mesanenin tam boşalmaması gibi şikayetler vardır. Ayrıca bu hastalarda bazen fibromijalji, bel, baş ağrısı, halsizlik ve uykusuzluk vardır. Bu hastaların doktor tarafından yapılan muayeneleri genellikle normaldir. Bazen depresif görünümde olabilirler. Hastalar biraz gergin ve endişeli olmakla birlikte genellikle sağlıklı görünümdedirler. Bazen de muayenede karın alt bölgelerinde hassasiyet olabilir. Huzursuz bağırsak sendromu bütün sindirim bozuklukları arasında en sık görülen hastalık olup, hemen hemen herkesi yaşamının bir kesiminde, bir veya daha fazla kez etkiler. Gastroenteroloji uzmanlarına sevk edilen sindirim sistemi hastalarının yaklaşık yüzde 50'sini oluşturur. Kadınlarda 2-3 kat daha sıktır. Genelde 40 yaşından önce başlar. Hastaların genel özellikleri şikayetleriyle ilgili olarak birçok doktora başvurmuş olmaları ve birden fazla gastroenterolojik değerlendirmeden geçmiş olmaları sık rastlanan bir durumdur."

"PSİKOLOJİK DESTEK ÖNEMLİ"

Hastaların uzman hekimler tarafından muayenesi yapıldıktan sonra, çeşitli tetkiklerle tanı konulabileceğini ifade eden Prof. Dr. Uygun, sözlerini şöyle sürdürdü: "Tedavi olarak, psikolojik destek çok önemlidir. Özellikle kanser fobisi olan hastalara, kendilerinde kanser bulunmadığı iyice anlatılırsa çok rahatlarlar. Ancak bazı hastaların çoğu sadece ikna yoluyla rahatlamamaktadır. Bu hastaların üçte ikisinde psikolojik tedavi gerekir. Karın ağrısı ve kabızlığı olanlarda, diyetteki lifin artırılması önerilir ve dışkı yumuşatıcılar verilebilir. Hastalar semptomlara yol açtığını bildikleri gıdalardan uzak durmalıdırlar. Eğer laktoz içeren besinler kramp tarzında karın ağrısı ve diyareye neden oluyorsa bu besinlerin diyetten çıkarılması gerekir. Ancak bazen, lifli gıdalar bakteriyel liflerden dolayı artmış gaz ve şişkinliğe neden olabilirler."

Huzursuz bağırsak sendromu

Prof. Dr. Ahmet Uygun

huzursuz bağırsak sendromu belirtileri