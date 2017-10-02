Hyundai Accent tamamen yenilendi

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Gazete Habertürk'ün haberine göre, dış görünüşü eski versiyondan farklılaşan model, sınıfındaki iddiasını daha da güçlendirmeyi planlıyor. Daha yüksek dayanıklı çelik kullanılarak üretilen otomobil, güvenlik ve konfor açısından da yerini alacağı versiyondan farklılaşıyor.