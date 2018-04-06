Hyundai araç kiralama işine girdi

Hyundai Araç Kiralama programı dahilinde, markanın tüm binek modellerde operasyonel kiralama yapılabilecek. İnternet sitesi üzerinden teklif alma imkanı sunulurken, operasyonel kiralama yapmak isteyen tüketicilere en yakın ildeki yetkili satıcılar ile ulaşılacak. Ayrıca kiralama sonrasında oluşacak sigorta, bakım ve vergi maliyetleri de tamamıyla programın takibi altında yürütülecek.

Hyundai Assan ve LeasePlan üst düzey yönetiminin katıldığı basın toplantısında görüşlerini dile getiren Hyundai Assan Genel Müdürü Önder Göker, “2018’in ilk çeyreğinde binek otomobil pazarında yüzde 7.7’lik pay ile üçüncü sırada bulunuyoruz. Sektörün en önemli oyuncularından biri olarak, Hyundai Araç Kiralama sayesinde zengin model yelpazemizde bulunan tüm binek araçlarımızda operasyonel kiralama imkanını sunacağız. Müşterilerimize vakit kazandırmak için hızlı çözümler oluşturup 'Hyundai Araç Kiralama' websitesi üzarinden talep oluşturacağız ve operasyonel kiralama yapmak isteyen müşterilerimize en yakın il ve yetkili satıcımız ile ulaşacağız."dedi.

LeasePlan Türkiye Genel Müdürü Türkay Oktay ise şunları söyledi: “LeasePlan olarak geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi marka işbirliklerine devam ediyoruz. Türkiye’nin en güçlü markalarından olan Hyundai ile bu programa imza atmaktan çok mutluyuz. Hyundai’nin ürün yelpazesiyle LeasePlan’in 50 yılı aşkın tecrübesini ve operasyonel gücünü bir araya getiren bu işbirliği, araç kullanıcılarına mobiliteleri için alternatif çözümler üreterek sektöre yenilikçi bir yaklaşım getirmeye devam edecek. Tüm dünyada operasyonel kiralama ve mobilite sektörünün liderlerinden biri olan LeasePlan’in Türkiye ofisi olarak 27 bin aracı aşan bir filo büyüklüğüyle sektörün önemli oyuncularından birisi olmayı sürdürüyoruz. Pazar payımızı daha da artırma hedeflerimiz doğrultusunda, Hyundai markasıyla yaptığımız bu işbirliğinin pozitif etkilerini rahatlıkla görebileceğiz”.