Hyundai, B segmenti yepyeni SUV modeli Kona’yı Türkiye’de satışa sundu. Toplantıya Hyundai Assan Başkanı Ali Kibar, Hyundai Assan CEO’su Mong Hyun Yoon ve Hyundai Assan Genel Müdürü Önder Göker katıldı. Geçen 16 yılda Avrupa’da 2 milyona yakın SUV satarak önemli bir başarıya imza atan marka, Kona ile satışına ve imajına katkı yapacak.

Göreve geldiği 2016’dan beri, i10 ve i20 modellerinin yanında üçüncü bir modeli getirmek için çalıştığını söyleyen Hyundai Assan CEO’su Mong Hyun Yoon, önemli açıklamayı yaptı. Üçüncü modelin B segmenti bir SUV olacağı kararının 2018 yılı başında Kore’de kesinleştiğini belirten Mong Hyun Yoon, “Ne Kore’de üretilen Kona, ne Hindistan’daki Creta ne de Intrado olacak. İzmit doğumlu yepyeni bir SUV modeli planlanıyor” dedi. 2021 yılında da üretime başlanacağı kararının kesinleştiğini açıklayan Mong Hyun Yoon, “Sadece burada üreteceğimiz Türkiye’ye özel bir model olacak. Avrupa’ya ve diğer ihracat pazarlarına da Türkiye’den gönderilecek” dedi.

YENİ KONA 100 BİN TL

Gazete Habertürk'ün haberine göre Hyundai Kona Türkiye’de şimdilik 120 beygir 1.0 lt. ve 177 beygir 1.6 lt. olmak üzere, iki turbo şarjlı benzinli motor, manuel ve çift kavramalı şanzımanla satılacak. Aracın fiyatı 99.900 TL’den başlıyor.