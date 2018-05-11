2001'de Avrupa’da piyasaya sunduğu Santa Fe modeliyle ilk kez SUV pazarına giriş yapan Koreli üretici, şimdi de daha ufak bir versiyonla B-SUV pazarına adım attı.
1.0 lt ve 1.6 lt olmak üzere, iki farklı turbo şarjlı benzinli motora sahip araçta manuel ve çift kavramalı (DCT) şanzımanlar kullanılıyor. 6 ileri manuel şanzımanı 120 beygir gücündeki 1.0 litrelik T-GDI seçenekte kullanırken, serinin en hızlı versiyonu olan 177 beygirlik güçlü 1.6 litre T-GDI motoru da 7 ileri DCT şanzımanla sunuyor.
Türkiye’deki satış hedefi 3000 adet
Bodrum’da yapılan basın toplantısında konuşan Hyundai Assan Genel Müdürü Önder Göker, KONA’nın Türkiye’deki satış hedefinin 3000 adet olduğunu vurgularken "aynı zamanda en çok tercih edilen ve arzulanan bir SUV modeli olmasını ümit ediyoruz" dedi. Göker ayrıca, “KONA, adını Hawaii’deki Kona Adası’ndan alıyor ve yerel dildeki anlamı Rüzgaraltı demek. Biz de KONA ile birlikte rüzgarı arkamıza almak ve satışlarımızla paralel özellikle SUV segmentindeki pazar payımızı artırmak istiyoruz. Bu doğrultuda, Hyundai olarak Türk tüketicisine 7 Yıl veya 80.000 km’ye kadar çeşitli garanti seçenekleri ve uygun ödeme koşullarına sahip satın alma opsiyonları sunuyoruz” dedi.
FİYATI NE KADAR?
Hyundai KONA, Türkiye’de 3 farklı donanım seviyesiyle satışa sunuluyor. Modelin giriş seviyesi olan 1.0 litre 120 beygirlik T-GDI motor, 6 ileri manuel ve 4x2 çekiş sistemiyle öne çıkıyor. Sadece Style donanım seviyesiyle satışa sunulan aracın fiyatı 99.900 TL.
7 ileri DCT şanzıman ve 1.6 litrelik T-GDI motoru ile satılan versiyonda ise fiyat donanımına göre 139 bin liraya kadar çıkıyor.
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