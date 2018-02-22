Hyundai Santa Fe yenilendi, işte ilk fotoğraflar

D-SUV segmentinin yeni oyuncusu Santa Fe, güncel Hyundai modellerinden esintiler sunarken markanın son tasarım dilinin bir üyesi olarak da öne çıkıyor.

Yeni Santa Fe, yeni nesil ince tasarımlı farları ve Hyundai ailesinin yeni kimliği olan basamak tipi ızgarasıyla modern bir görüntü sergiliyor. Dış tasarımda önemli değişikliklere gidilirken, 4.770 mm uzunluğu ve 1.890 mm genişliği ile yerini aldığı modele göre daha uzun bir dingil mesafesi sunuyor.





Hyundai Santa Fe

















Hyundai Santa Fe

Artan dingil mesafesi sayesinde iç mekan da genişledi.

2018 Santa Fe, Hyundai’ın yeni geliştirdiği 8 ileri otomatik şanzıman ile sunuluyor.