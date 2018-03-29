Hyundai Tucson yenilendi

Yenilenmiş Hyundai Tucson, basamaklı ızgarası, LED farları, geniş girişli ön tamponu, ikiye ayrılmış sis farları ve gündüz sürüş lambalarıyla dikkat çekiyor.

Köşeleri yumuşatılan arka farlara LED özelliği eklenirken, tamponun alt kısmı ve egzoz çıkışları da değiştirildi. Yeni tip 19 inç jantlar ile hareket eden otomobil, gelişmiş güvenlik özellikleri ve Qi kablosuz şarj sistemi dahil olmak üzere yeni iç mekanıyla da ilgi çekiyor.

Havalandırma ızgaralarının tasarımı değiştirilirken üzerine krom kaplamalar eklendi. Kokpitin üst kısmı tamamen değişirken aynı zamanda alt kısımla birleşim yeri de deriyle kaplandı.

i30 ve Santa Fe modellerinde de kullanılan 7 inç dokunmatik multimedya sistemi de aracın bir diğer yeni özelliği olarak öne çıkıyor.