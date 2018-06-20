Hyundai Motor Grubu (HMG) ve Audi AG, hidrojen yakıt hücreli elektrikli araçların (FCEV) bileşenlerini ve teknolojilerini kapsayan, uzun süreli bir çapraz lisans anlaşması imzaladıklarını açıkladı. Yeni ortaklık kapsamında, dünyanın en büyük beşinci otomobil üreticisi Hyundai ve Alman premium otomobil üreticisi Audi, otomotiv endüstrisini daha sürdürülebilir bir geleceğe taşımak için ortak çalışmalar yapacak. Audi'nin bağlı olduğu ana şirket Volkswagen AG dahil olmak üzere, Hyundai’nin sahibi olduğu KIA markası da çapraz lisans anlaşmasıyla gelişmelerden yararlanmış olacak.
Hyundai ve Audi arasındaki ortaklık, FCEV pazarında daha fazla söz sahibi olmak adına büyük önem taşıyor. Koreli üretici ilk adım olarak, Hyundai ix35 FCEV’in yakıt pilini ve ayrıca yeni model olan NEXO'nun geliştirilmesinden elde edilen bilgi birikimini ve tecrübelerini Alman marka ile paylaşacak.
Volkswagen Grubu'ndaki yakıt hücresi teknolojisinin geliştirilmesinden sorumlu olan Audi ayrıca, Hyundai'nin FCEV yedek parça tedarik zincirinden de tam olarak yararlanabilecek. Dünyanın ilk büyük yakıt hücresi aracı üreticisi olan Hyundai Motor Company, 2013 yılından bu yana SUV sınıfında gelişmiş hidrojen yakıt hücreli elektrikli modeller sunuyor ve dünya çapında 18 ülkede satış gerçekleştiriyor.
'GÜÇLERİMİZİ BİRLEŞTİRİYORUZ'
Bu yeni ortaklık ile ilgili görüşlerini dile getiren AUDI AG Teknik Geliştirme Kurulu Üyesi Peter Mertens, “Fuel Cell teknolojisi, elektrikli sürüşün en sistematik hali. Bu nedenle geleceğe yönelik, emisyon içermeyen premium mobilite adına teknoloji portföyümüzde önem kazanacak. FCEV yol haritamızda, Hyundai gibi güçlü ortaklarla güçlerimizi birleştiriyoruz” dedi.
Hyundai Motor Company Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Euisun Chung ise, “Hyundai ve Audi ortaklığının, Fuel Cell yakıt hücreli araçların sağladığı vizyon ve çevremize karşı sorumluluğumuz açısından başarıya ulaşacağından eminiz” dedi.
Hyundai Motor Group ayrıca, bu ortaklık ile yaratılacak yeni iş fırsatlarına da önem vererek rekabet gücünü artırmayı planlıyor. Önde gelen FCEV üreticisi olan Hyundai, böylelikle pil gelişimi, yedek parça, yazılım teknolojisi ve lojistik açısından da genişleme yoluna gidecek.
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