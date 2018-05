Kişisel bilgisayar üreticisi i-Life Digital Technology, dağıtıcı iş ortağı olarak Arena Bilgisayar ve Hepsiburada ile işbirliği imzalayarak Türkiye tüketici elektroniği pazarına girdiğini duyurdu.

İnce dizüstü bilgisayarlar, 2’si 1 Arada ayrılabilir tabletler ve dönüştürülebilir dizüstü bilgisayarlar segmentlerinde ürünler geliştiren i-Life, MEA ve CIS bölgelerinde tercih edilen ürünleri Hepsiburada üzerinden satışa çıkardı.

i-Life’ın Türkiye’de piyasaya sürdüğü modeller arasında ince dizüstü bilgisayar ZED AIR, kategorisindeki en ince dizüstü bilgisayar olarak lanse edilen ZED AIR 3, taşınabilir ve dahili pile sahip Hepsi Bir Arada (All in One – AIO) bilgisayar ZED PC ve dönüştürülebilir dizüstü bilgisayar ZED NOTE 11 yer alıyor. Bu cihazların fiyat etiketleri 700 ile 1300 lira arasında değişiyor.

Türkiye’ye girişleri hakkında konuşan i-Life Küresel Satış ve Pazarlama Direktörü Deepak Bhatia, “i-Life olarak uluslararası ürünlerimizi Türkiye piyasasına sürmekten dolayı çok mutlu ve gururluyuz. Bu ilk lansmanımızda bölgede oldukça sevilen, bütçe dostu amiral gemisi ZED serisi ürünlerimizi getiriyoruz. ZED serisi dizüstü bilgisayarlar üst seviye özellikleriyle bilinmenin yanı sıra uygun fiyatlarıyla da öne çıkıyorlar. Örneğin ultra ince dizüstü bilgisayarımız ZED AIR 3, yalnızca 1,35 kg’lık ağırlığı ile sınıfının en hafifi olarak fark yaratıyor” dedi.