IAB Avrupa "Programatik Pazar Büyüklüğü 2016 Raporu"nu yayımladı

IAB Avrupa’nın IHS Markit’le beraber 13 Eylül’de dmexco’da açıkladığı sonuçlara göre Avrupa programatik display reklamcılık pazarı 2016’da 5.7 milyar eurodan 8.1 milyar euroya ulaşarak yüzde 42.7’lik büyüme gerçekleştirdi.



Rapor, Avrupa display reklam yatırımlarının yüzde 50.1'inin programatik satın almayla gerçekleştiğini ortaya koyuyor. Buna ek olarak, programatik video yüzde 155'lik büyük bir artış göstererek toplam video reklam yatırımlarının yüzde 45'inden fazlasını oluşturuyor.







Mobil, 2016 yılında da yüzde 65 programatiksatınalma yatırımıyla en popüler programatikplatformu olmayı sürdürüyor. Büyüklük ve olgunluk bakımından hâlâ küçük olan Orta ve Doğu Avrupa’nın 2016'da yüzde 53 büyüyerek Batı Avrupa’ya (büyüme oranı yüzde 42) yaklaşmaya başladığı görülüyor.



Mobilde 2.5 milyar euro, videoda 1.37 milyar euroya ulaşan programatik gelirlerinin bölgelere göre dağımı ise şöyle; Batı Avrupa'da 7.5 milyar euro iken Orta ve Doğu Avrupa'da 0.6 milyar euro.



IAB Avrupa ve IHS Markit tarafından gerçekleştirilen Avrupa Programatik Pazar Büyüklüğü araştırması konuyu, tüm paydaşların perspektifinden bütüncül bir yaklaşımla topladığı verilere göre ele alıyor. Avrupa pazarının büyüklüğünü belirleyen bu rakamlar, ulusal IAB'ler tarafından sektör uzmanlarınca raporlanan reklam yatırımlarına, işlem verilerine, istatistiksel ve ekonometrik modellere dayanıyor. Araştırma Avrupa dijital reklam pazarının durumuna ilişkin en kapsamlı çalışma olan IAB Avrupa AdExBenchmark Raporu’nu tamamlıyor.



IHS Markit Müdürü Daniel Knapp, programatik satın almanın 2013’deki yüzde 18.3’lük payını yüzde 50.1’e çıkardığına dikkat çekerek pazarın büyümesinin doğrudan programatiğin büyümesi anlamına geldiğini, ancak AB veri toplamaya ilişkin yasal düzenlemelerin yarattığı belirsizliğin gelecekteki büyümeyi etkileyebileceğini vurguladı.



Schibsted Reklam Ürünleri Başkan Yardımcısı FabienScolan, programatiğin gelişmesinin şaşırtıcı olmadığını, yayıncılar için bir sonraki aşamanın bütün reklam kanalları, iş modelleri, ürünleri ve formatlarını kapsayacak, tek elden idare edilebilecek otomasyon platformu olduğunu dile getirdi.



Adform’un CEO’su ve kurucu ortaklarından GustavMellentin, Programatiğin gelişmesiyle birlikte farklı kanallar arasında daha sofistike satın alma yapılabileceğini ifade ederken, gelişmenin geleneksel medyayı da kapsayacağını belirtti.



IAB Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi ve Programatik Çalışma Grubu Sorumlusu Atakan Demirci programatik satın almanın Türkiye’de de benzer bir süreçte geliştiğini, 2017’de ise büyümeye katkı sağlayacak iki alanı; ordino bazlı olan display & video bütçelerinin önemli bir kısmının PMP (Private Market Place) anlaşmalarıyla programatiğeevrilmesi ve mobil envanterin programatik ekosistemde daha elverişli hale gelmesi olarak gösterdi. Programatik konusunda bilginin yaygınlaşması gerektiğini vurgulayarak, sektör çalışanlarını IAB Türkiye’nin Kasım ayında yapacağı Programatik seminerine katılmaya davet etti.

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