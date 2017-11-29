IAB Türkiye’nin Programatik Reklamcılık Semineri 22 Kasım Çarşamba günü gerçekleşti

Dijital dünyanın nabzını tutan IAB Türkiye'nin Programatik Semineri ve Workshop’u 22 Kasım Çarşamba günü sektör temsilcilerinin katılımlarıyla Taksim Divan Otel'de gerçekleşti.

Veriyi analiz ederek ve teknoloji kullanarak medya satın alımını daha hızlı ve akıllı hale getiren, dolayısıyla dijital reklam yatırımlarının verimini artıran Programatik satın almanın ayrıntılı biçimde anlatıldığı seminer, dijital dünyanın önemli isimlerini ağırladı.

Seminer ve workshoptan oluşan Programatik Semineri, Oracle EMEA’dan Data Evangelist Gopesh Raichura'nın sunumuyla başladı. Raichura programatik ve geleceği kapsayan bir sunum yaptı.

Programatik Semineri’nde sırasıyla Nokta Grubu CEO’su Tümay Asena, Adform Genel Müdürü Cem Eroğlu, Group M E-Ticaret Direktörü Eda Akkök, Koçzer Performans Pazarlama Müdürü Bora Denizci, Sahibinden.com Programatik ve Verimlilik Yönetimi Kıdemli Uzmanı Uğurhan Atma, Awarion CEO'su Alp Ayhan, OMD Türkiye Dijital Direktörü Atakan Demirci ve Akbank Programatik Müdürü Ayberk Demirci konuşmacı olarak yer aldı.

Programın Google Türkiye tarafından gerçekleştirilen Workshop bölümünde ise katılımcılar öğrendiklerinin pratikteki karşılığını deneyimledi.

PROGRAMATİK SEMİNERİ’NDE KATILIMCILAR NELER ÖĞRENDİ?

Ajanslar, reklamverenler ve yayıncıları bir araya getiren Programatik Reklamcılık Semineri'nde katılımcılar programatik reklamcılığın temel unsurlarını, programatik satın almanın diğer mecralardaki kullanımını, verinin önemini, farklı programatik modellerini, var olan ve gelişen endüstri trendlerini öğrenme imkanı buldu.

IAB Türkiye

Programatik Reklamcılık Semineri