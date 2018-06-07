Uluslararası Hava Taşımacıları Birliği’nin (IATA) ve Katar Havayolları’nın Yönetim Kurulu Başkanı Akbar al Bakar, cinsiyetçi sözlerinden dolayı kadınlardan özür diledi. Görevi yeni devralan Baker, IATA’nın havayolu şirketlerinde cinsiyet eşitliğinin ele alındığı yıllık kongresinde “Havayolu şirketlerini sadece erkekler yönetebilir çünkü çok zorlu bir görev” demişti.

‘BEN EĞİTİRSEM OLUR’

Gazete Habertürk'ün haberine göre Al Bakar kendisinin eğitmesi durumunda, kadın bir yönetim kurulu başkanını memnuniyetle karşılayacağını söylemişti. Tepkiler üzerine özür dileyen Al Bakar medyanın sözlerini çarpıttığını ileri sürdü. Al Bakar, Katar Havayolları’nın Ortadoğu’da kadın pilot çalıştıran ilk havayolu şirketi olduğunu vurguladı. Al Bakar geçen yıl ABD’li kabin görevlilerini “büyükanneler” diye nitelediği için özür dilemişti.