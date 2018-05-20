İB Vestmannaeyjar - FH Hafnarfjördur maç önü

İB Vestmannaeyjar ve FH Hafnarfjördur, 21 Mayıs 2018 Pazartesi günü İzlanda Urvalsdeild maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 18:00. Maç öncesi İB Vestmannaeyjar 1 puanla 12. sırada, FH Hafnarfjördur 9 puanla 2. sırada bulunuyor. Ev sahibi İB Vestmannaeyjar, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. FH Hafnarfjördur, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 477. İddaa'da İB Vestmannaeyjar kazanır 0.00, berabere biter 0.00, FH Hafnarfjördur kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

İB Vestmannaeyjar son haftadaki FH Hafnarfjördur müsabasında 1-0 kazandı.

FH Hafnarfjördur ise İB Vestmannaeyjar maçında 1-0 yenildi.

İB Vestmannaeyjar, evinde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 1 gol atıp 1 gol yedi.

FH Hafnarfjördur ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. FH Hafnarfjördur, 4 gol atarken 2 gol yedi.