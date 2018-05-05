İB Vestmannaeyjar - Fjolnir düellosu

İzlanda Urvalsdeild heyecanı devam ediyor. İB Vestmannaeyjar, 06 Mayıs 2018 Pazar günü Fjolnir takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 19:00. İB Vestmannaeyjar, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Fjolnir, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 532 kodlu maçta; İddaa oynayanlar İB Vestmannaeyjar kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Fjolnir sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

İB Vestmannaeyjar önceki hafta Fjolnir mücadelesinde 5-0 kazandı.

Fjolnir ise İB Vestmannaeyjar maçında 5-0 yenildi.