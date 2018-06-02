İB Vestmannaeyjar - KR Reykjavik sahaya çıkıyor

İB Vestmannaeyjar ve KR Reykjavik, 03 Haziran 2018 Pazar günü İzlanda Urvalsdeild maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 21:00. Maç öncesi İB Vestmannaeyjar 5 puanla 11. sırada, KR Reykjavik 9 puanla 4. sırada bulunuyor. İB Vestmannaeyjar, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. KR Reykjavik, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 382 kodlu maçı oynayanlar; İB Vestmannaeyjar galibiyet oranı 2.90, beraberlik oranı 3.30, KR Reykjavik galibiyet oranı 1.80.

İB Vestmannaeyjar son haftadaki KA Akureyri müsabasında 3-0 kazandı.

KR Reykjavik, Stjarnan karşılaşmaında 0-1 yenildi.

İB Vestmannaeyjar, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. İB Vestmannaeyjar, kendi sahasında 1 gol attı, 1 gol yedi.

KR Reykjavik, dış sahada 1 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda KR Reykjavik 6 kez gol sevinci yaşadı, 6 kez topu ağlarında gördü.