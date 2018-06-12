İB Vestmannaeyjar - Valur sahaya çıkıyor

İzlanda Urvalsdeild maçında İB Vestmannaeyjar ile Valur, 13 Haziran 2018 Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 21:00. İB Vestmannaeyjar 8 puana sahip olarak 11. sırada yer alırken Valur 15 puanda ve 1. sırada. İB Vestmannaeyjar, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Valur son 5 mücadelede 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 433 kodlu maçta; İddaa oynayanlar İB Vestmannaeyjar kazanırsa 3.40, beraberlik çıkarsa 3.30, Valur sahadan galip ayrılırsa 1.65 oranını elde edecekler.

İB Vestmannaeyjar önceki hafta KA Akureyri mücadelesinde 3-0 kazandı.

Valur ise Vikingur Reykjavik karşılaşmasında 4-3 kazandı.

İB Vestmannaeyjar, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. İB Vestmannaeyjar, kendi sahasında 3 gol attı, 1 gol yedi.

Valur ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Valur, 3 gol atarken 2 gol yedi.