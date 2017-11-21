İbadi: DEAŞ Irak'ta "askeri olarak" bitti

Başbakan İbadi, Bağdat'taki hükümet sarayında haftalık basın toplantısı düzenledi.
"Irak'ta DEAŞ'ı askeri olarak bitirdik ve ele geçirdiği tüm bölgelerimizi kurtardık" diyen İbadi, ülkenin batısındaki Enbar'a bağlı çöl alanda DEAŞ hücrelerine karşı operasyonun da yakında biteceğini söyledi.
Irak Başbakanı İbadi, söz konusu çöl alanın DEAŞ hücrelerinden temizlenmesi halinde ülkede "tam zafer" ve DEAŞ'tan kurtuluşu "milli gün" olarak ilan edeceklerini dile getirdi.
Ülkede DEAŞ'a karşı karada savaşan güçlerin sadece Iraklılardan oluştuğunu vurgulayan İbadi, "Iraklıların bu mücadelesi Suriyelilerin DEAŞ'ı yenmesinde de rol oynadı." diye konuştu.
AA'nın haberine göre, Irak Federal Mahkemesi'nin gayrimeşru referandumu iptal etme kararını da değerlendiren İbadi, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Kürt dostlarımızı çatışmaya yönelmemeleri konusunda uyarıyorum ve güvenliğin sağlanması için tüm yasalara uymaya çağırıyorum. Memurların maaşlarını da ödeme konusunda verdiğimiz sözümüzde duracağız ve gerekli incelemeler tamamlanınca ödemeye başlayacağız."
PARTİSİNDEN İSTİFA EDECEK Mİ?
Irak Başbakanı İbadi, genel seçimlerle ilgili de açıklamalarda bulundu.
Seçimlerin gelecek yıl mayıs ayında yapılacağını ifade eden İbadi, herhangi bir ertelenmeyi kabul etmeyeceklerini söyledi.
İbadi, partisinden istifa edip bağımsız aday olarak seçimlere katılıp katılmayacağı yönündeki soruyu, "Parti aidiyetime ve aynı zamanda bağımsız çalışma prensibine bağlıyım. İslami Dava Partisi üyesiyim. Bir Başbakan ve herhangi devlet adamı siyasi partiye bağlı olabilir. Irak'ta siyasi rejim şekli anayasaya göre de partilidir. Çünkü Başbakan adayını mecliste en çok sandalyeye sahip siyasi grup gösterir. Ancak devlet adamı partisine taraf olarak çalışmamalı. Herkesin hak ve hukukunu savunmalı. Bu anlamdaki bağımsızlığı benimsiyorum ve önemli buluyorum." şeklinde cevapladı.
İbadi, ülkede yolsuzlukla mücadele sürecini de başlatacağını vurgulayarak, "Yolsuzluk yapanlar, ya çaldıkları malları devlete geri teslim edecek ya da hem çaldıkları meblağlardan olurlar hem de ömür boyu hapis yatarlar. Seçimi kendilerine bırakıyorum. Kendilerini güvende sanmasınlar, sonuna kadar peşlerinden gideceğiz." diye konuştu.
ABD Kongresi'nin Haşdi Şabi'ye bağlı bazı grupları terör listesine alma tasarısına ilişkin ise İbadi şunları kaydetti:
"DEAŞ'la mücadele eden grupların terörist olarak ilan edilmesine karşıyız. Bu tasarı ne şimdi ne de başka zaman uygundur ve aynı zamanda hatalıdır. Konuyu ABD yönetimiyle yakından takip ediyoruz. Bu, ABD ve kongredeki siyasi çatışmaların parçasıdır. Herhangi bir suç işlenmişse bunun cezasını biz keseriz. Bu tasarının geçeceği kanaatinde de değilim."
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