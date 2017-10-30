İbadi'den sağduyu çağrısı: Yasalara ve düzene uyulsun!

Basın ofisinden yapılan yazılı açıklamasında İbadi, " Irak Kürdistan bölgesindeki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Erbil ve Duhok'ta parti binaları ve gazetecilere saldırılarla buralarda kaos ve düzeni bozma girişimleri söz konusu. Bu da bölgedeki (IKBY) vatandaşlarımıza zarar verir." ifadelerini kullandı.

Erbil ve Duhok'ta yasalara ve düzene uyulması, sağduyu çağrısı yapan İbadi, açıklamasında "Siyasi anlaşmazlıklar, daha önce bu durumdan çok zarar gören Kürt vatandaşlara yansımamalı." ifadelerine yer verdi.

İbadi, merkezi yönetimin ülkenin her yerinde güvenliği sağlamaya ve vatandaşların çıkarını korumaya önem verdiğini kaydetti.

PARLAMENTO BİNASINDA SİLAH SESLERİ

IKBY Başkanı Mesut Barzani'nin görev süresinin dolması nedeniyle yetkilerinin devredilmesine kapsamında düzenlenen oturum sırasında, Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) yanlısı olduğu iddia edilen bir grup, parlamento binasına girmek istemiş, parlamento binasını çevreleyen ve sopa taşıdıkları gözlemlenen göstericiler, Barzani lehinde slogan attıktan sonra oturumun yapıldığı binaya girmeye çalıştı ve havaya ateş açtı. Güvenlik güçlerinin müdahalesiyle karşılaşan göstericiler, parlamento binasının dışına çıkarılmıştı.

Irak Türkmen Cephesi Erbil Milletveki Aydın Maruf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk önce birkaç el silah sesi duyduklarını ve bir grubun içeriye girmeye çalıştığını söylemişti.

Göstericilerin hedefinde muhalefetin başını çeken Goran (Değişim) Hareketi milletvekillerinin olduğu ileri sürülmüştü.