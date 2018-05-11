İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), üniversitede okuyan ve üniversiteye giriş sınavlarına hazırlanan öğrencilerden gelen talep üzerine, İBB'nin şehir genelinde yoğun ilgi gören 17 kütüphanesini ramazan ayı boyunca saat 24.00'e kadar açık tutacak.
İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü, şehir genelinde 22 halk ve bir çocuk kütüphanesi ile hizmet veriyor. İstanbul'un çeşitli ilçelerinde faaliyet gösteren kütüphanelerden 2017 yılında 1,5 milyondan fazla kişi yararlandı.
AA'nın haberine göre; İBB Kütüphaneler Müdürlüğü'nün müdavimi olan üniversite öğrencileri ve üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler, kütüphanelerin çalışma saatlerinin daha geç saatlere kadar uzatılmasını talep etti. Gelen talepleri dikkate alan İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yoğun ilgi gören 17 kütüphanenin ramazan boyunca saat 24.00'e kadar hizmet vermesini kararlaştırdı.
Ramazan boyunca 09.00-24.00 saatleri arasında açık olacak kütüphaneler şöyle:
"Beyoğlu İBB Atatürk Kitaplığı Beyoğlu , Eyüpsultan İBB Eyüp Sultan Kütüphanesi, Fatih İBB Ahmet Kabaklı Halk ve Çocuk Kütüphanesi, Alibeyköy İBB Erdem Beyazıt Halk ve Çocuk Kütüphanesi, Bağcılar İBB Nasrettin Hoca Halk ve Çocuk Kütüphanesi, Başakşehir İBB Rasim Özdenören Halk ve Çocuk Kütüphanesi, Esenler İBB Barış Manço Halk ve Çocuk Kütüphanesi, Güngören İBB Osman Nuri Ergin Halk ve Çocuk Kütüphanesi, Bahçelievler İBB Metin And Halk ve Çocuk Kütüphanesi, Sultangazi İBB Hacı Bektaş-i Veli Halk ve Çocuk Kütüphanesi, Ümraniye-Atakent İBB Nail-Nimet Bayraktar Halk ve Çocuk Kütüphanesi, Ümraniye İBB A. Süheyl Ünver Halk ve Çocuk Kütüphanesi, Çekmeköy İBB Fatma Aliye Halk ve Çocuk Kütüphanesi, Beykoz İBB Osman Akfırat Halk ve Çocuk Kütüphanesi, Tuzla İBB İdris Güllüce Halk ve Çocuk Kütüphanesi, Sultanbeyli İBB Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Halk ve Çocuk Kütüphanesi, Kartal İBB Muallim Cevdet Halk ve Çocuk Kütüphanesi, Orhantepe-Kartal İBB Prof. Dr. Halil İnalcık Halk ve Çocuk Kütüphanesi."
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