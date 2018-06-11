İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı (İBB), belirlenen boş kadrolara 500 itfaiye eri alımı yapacak. Başkanlğın bünyesinde istihdam edilmek üzere; Belediye İtfaiye Yönetmeliği hükümlerine göre kılavuzda yayınlanan unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPOSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alımı gerçekleştirilecek. Peki, İBB 500 memur alımı ne zaman? İBB itfaiye eri alımı başvuru şartları neler? Başvuru ne zaman, nasıl yapılır? Sınav ne zaman yapılacak? İşte İBB itfaiye eri alımına ilişkim ayrıntılar...

İBB MEMUR ALIMI BAŞVURU NE ZAMAN, NASIL YAPILIR?

İBB memur alımı için başvuru yapmak isteyen adaylar, 11 - 25 Haziran 2018 tarihleri arasında http://basvuru.ibb.gov.tr adresi üzerinden elektronik ortamda doldurarak imzaladıkları başvuru formu ve istenen belgeler ile birlikte tabip gözetiminde boy ve kilo ölçümü yapmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi Yenikapı Etkinlik Alanı Cerrahpaşa Mahallesi Kennedy Caddesi No: 46 Fatih İstanbul adresine 19 /6/2018 – 25 /6/2018 tarihleri arasında (sadece iş gü nlerinde) şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayacaklar.

BAŞVURU İÇİN TIKLAYIN

İstenen belgeler;

- Nüfus cüzdanı aslı veya Kurumca onaylanmak üzere fotokopisi (1 adet)

- Mezuniyet belgesinin aslı ve ya Kurumca onaylanmak üzere fotokopisi (1 adet)

- 2016 KPSS sonuç belgesinin internet çıktısı (1 adet)

- Sürücü belgesinin aslı ve ya Kurumca onaylanmak üzere fotokopisi (1 adet)

- Biyometrik fotoğraf (bir tanesi başvuru formuna yapıştırılacak) (2 adet)

İBB MEMUR ALIMI GENEL ŞARTLAR

a. Türk vatandaşı olmak.

b. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

c. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaç akçılık suçlarından mahkûm olmamak.

ç. Erkek a daylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa ge çirilmiş olmak,

d. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.

e. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

f. Yaptırılacak güvenlik soruşturması sonucunda göreve başlamasında bir sakınca bulu nmamak.

İBB MEMUR ALIMI ÖZEL ŞARTLAR

a. İlan edilen itfaiye eri kadro unvanı için son olarak mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2016 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak ve ilgili puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak,

b. Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+, - ) 10 kilogramdan fazla fa rk olmaması,

c. Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmaları ( 2/7 /1988 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar),

ç. Sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları,

d. Sınav açılan kadrolardan öğrenim durumu itibariyle ortaöğretim ve önlisans seviyesinde başvuru yapan ada yların, 18/7/1997 tarihli ve 23053 Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Karayolları Trafik Yönetmeliği ’nin 75 inci maddesinde belirtilen ( C ) sınıfı sürücü belgesi ne sahip olması,

e. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınava katılma şartlarını taşıyan adaylar arasından, KPSS puanlarına göre yapılacak sıralama sonrasında en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro sayısının 5 katı aday (toplamda 2 bin 500 kişi) sınava çağrılacak. Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılacak.

Sınava girmeye hak kazanan adayların listesi, 27 Haziran 2018 tarihinde http://basvuru.ibb.gov.tr adresinden ilan edilecek olup adaylar sınav giriş belgelerine bu adres üzerinden erişebilecek.

Adayların, sistemden aldıkları sınav giriş belgesinde yazılı tarih ve saatte sınav yerinde hazır bulunmaları gerekmekte.

SINAV NE ZAMAN, NEREDE YAPILACAK?

İtfaiye Eri kadroları için yapılacak sözlü ve uygulamalı sınav 2 Temmuz 2018 – 1 Ağustos 2018 tarihleri arasında Yenikapı Etkinlik Alanı Cerrahpaşa Mahallesi Kennedy Caddesi No: 46 Fatih İstanbul adresine bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde yapılacak.

Personel alım işleminin diğer aşamaları yapılacak sınava ve sonuçlarına bağlı olduğundan sınava katılmamaya yönelik olarak hiçbir mazeret kabul edilmeyecek. Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarih inde sınava katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacak.

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