Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, 2017 yılı içerisinde yapılan ve 6 hattan oluşan metro projelerinin değil, ihalelerin iptal edildiği vurgulandı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"​Metro hatlarının uzatılıp yeniden projelendirilerek daha ekonomik ve daha hızlı bir şekilde yapılabilmesi için söz konusu ihaleler iptal edilmiştir. Böylece toplam uzunluğu 76,9 kilometre olan 6 proje iptal edilmediği gibi İstanbul'un ulaşımına köklü çözüm için metro yatırımları bin kilometre hedefine uygun olarak genişletilmiş olacaktır. ​İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak 'Her yere metro, her yerde metro' hedefimiz doğrultusunda, söz konusu metro projelerimizi önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşacağımızı saygıyla duyururuz."

İBB:

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