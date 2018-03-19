İBB Başkanı Mevlüt Uysal’ın “AK Parti kurulduğundan bugüne Arnavutköy oyu en fazla olan ilçelerimizden biri. O konuda büyükşehir olarak Arnavutköy’e borcumuz olduğunu düşünüyorum. Birinci önceliğimiz metro. Metroda da birinci önceliğimiz en fazla oy aldığımız yerler olacak” ifadesi, sosyal medyada çok tartışıldı.

Gazete Habertürk'teki habere göre, dün de AK Parti Sultanbeyli İlçe Kongresi’nde konuşan Uysal, sözlerine açıklık getirdi:

“Kadıköy’e, Bakırköy’e, Şişli’ye yaptığımız gibi belediyesi CHP’de olan Beylikdüzü’ne de Sultanbeyli ve Arnavutköy’e de metro götüreceğiz. Bugüne kadar ayrımcı olmadığımız gibi bundan sonra da olmayacağız. Ama mağdur edilmiş, ihmal edilmiş yerler varsa oraya kadar da gideceğiz.”

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