İBB Başkanı Mevlüt Uysal, metroda yapılan sosyal deneyi Twitter'dan paylaştı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, 22 Mart Dünya Su Günü dolayısıyla hazırlanan bir sosyal deneyi Twitter hesabından paylaştı.

Uysal, "22 Mart #DünyaSuGünü”nde İSKİ, suyun önemine dikkat çekmek için Yenikapı-Hacıosman Metrosu'nda bir sosyal deney gerçekleştirdi. “Su için merdivenleri koşarak çıkar mısınız?” sorusunu sordu. Ortaya çok anlamlı görüntüler ve bir film çıktı. Sizlerle paylaşmak istedik." ifadelerini kullandı.

— Mevlüt Uysal (@mevlutuysal_bsk) March 22, 2018

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