İBB Başkanı Uysal: Suçluların hak ettikleri cezayı almaları tek hedefimiz

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin işgali ve burada çıkan olaylarda Prof. Dr. İlhan Varank'ın da aralarında bulunduğu 14 kişinin şehit edilmesiyle ilgili tutuklu 50 askerin yargılanmasına başlandı.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nin karşısındaki binada görülen duruşmaya 46 tutuklu sanık ve avukatları ile müştekiler katıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni temsilen 150 avukatın da hazır bulunduğu duruşmada, müşteki ve izleyicilerin yoğunluğu nedeniyle salon tamamen dolarken, bazı avukatlar ve müştekiler de dışarıda kaldı.

Duruşmayı, şehit Prof. Dr. İlhan Varank'ın kardeşi ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Varank, İstanbul Büyükehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakcı Kan, AK Parti milletvekilleri Hasan Turan ve Ahmet Hamdi Çamlı, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ve çok sayıda belediye çalışanı takip ediyor.

Sanıkların kimlik tespitinin ardından söz alan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Uysal, müdahillik talebinde bulundu.

Uysal, basın mensuplarına açıklama yaptı.

Uysal, FETÖ'cü hainlerin, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden sonra en çok insanı Büyükşehir Belediyesi'nin Saraçhane'deki merkez binasının önünde şehit ettiğini söyledi.

O gün yaşananlara değinen Uysal, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Orada vatandaşlarımız her şeye rağmen belediye binasını korumak istedi. Ama işgalciler, vatan hainleri orada vatandaşlarımıza acımamışlar. 14 kişi şehit oldu. 140'a yakın gazimiz var. Mesleğimiz avukatlık. Geçmişte bu şekilde mazlum ve mağdur kişilerin avukatlığını yapmış birisi olarak Büyükşehir Belediyesi adına, bu davada suçluların hak ettiği cezayı bulması adına ne gerekiyorsa yapmak görevimiz. Bu konuda Büyükşehir Belediyesi olarak avukatlarımız gerekli işlemleri yaptı. Ayrıca müştekiler adına da yapılması gereken her şeyi yapacağız."

"SUÇLULARIN HAK ETTİKLERİ CEZAYI ALMALARI TEK HEDEFİMİZ"



Uysal, suçluların hak ettikleri cezayı almalarının tek hedefleri olduğunu vurgulayarak, "Her şeye rağmen hukuk işlediği, adalet yerini bulduğu zaman en azından burada şehit yakınlarımız huzura erecektir. 'Gereği yapıldı.' diyeceklerdir. Hedefimiz budur. İnşallah bugün duruşma başlayacak. Biz de elimizden geleni yapacağız. İnşallah herkes burada suçluların hak ettiği cezayı aldığını görmüş olur. En azından vicdanen gereğini yapmış oluruz." ifadelerini kullandı.

15 Temmuz'da Büyükşehir Belediyesinin tüm çalışanlarının hedef alındığına işaret eden Uysal, 150 avukatla ilk duruşmaya katılmalarının sebebinin, bu kişilerin de hedef alınmış olmasından kaynaklandığını aktardı.

Uysal, "Kendilerinin hedef alındığı bir dava için avukatların buraya gelmeleri en doğal hakkıdır." dedi.

Avukatların yanı sıra Büyükşehir Belediyesinin 185 meclis üyesinin de duruşmayı takip etmek için Silivri'ye geldiğini belirten Uysal, sözlerini şöyle tamamladı:

"Belediyemizin karar mekanizması olan meclis üyelerimiz de burada. Seçimle gelen, görev alan siyasi mekanizmamız da hedef alınmıştır. Bugün çalışanlarıyla meclis üyeleriyle başkanıyla hep beraber buradayız. İnşallah, gereğini bizler yapacağız. Heyet de adil yargılanma ile hainlere hak ettiği cezayı verir diye düşünüyoruz."

Mevlüt Uysal

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