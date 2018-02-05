İstanbul trafik durumu Pazartesi gününün ilk saatlerinde merak edilmeye başlandı.

2017-2018 eğitim ve öğretim döneminin ikinci yarısının bugün başlamasıyla birlikte İstanbul'da trafik yoğunluğu arttı. Sabah erken saatlerinde yola çıkan okul taşıtlarıyla birlikte trafik zaman zaman durma noktasına geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB)'nin trafik verilerine göre, sabah 08.00 sıralarında trafik yoğunluğu İstanbul'da yüzde 62 olarak kaydedildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), bugün 5 bin 771 okulda 3 milyona yakın öğrencinin, 143 bin öğretmenin ders başı yapacağını ve 16 bin servis aracının trafiğe çıkacağını duyurmuştu.

İŞTE İSTANBUL İÇİN İBB'DEN TRAFİK UYARILARI

-Tem Dudullu-Çamlıca Gişeler Yönü, sol şerit Trafik kazası (yaralanmalı) nedeni ile 1 şerit trafiğe kapalı. Kazaya müdahale ediliyor.

İBB TRAFİK YOĞUNLUK HARİTASI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

-D100 Avcılar Hacışerif-Küçükçekmece Yönü, sağ şerit Trafik kazası (hasarlı) nedeni ile 1 şerit trafiğe kapalı. Ekip Sevk Edildi.

-O-3 Bayrampaşa-Vatan Yönü, sağ şerit araç arızası nedeni ile bölgedeki trafik yoğunlaşmaktadır.

-S.Yolu Çayırbaşı - İstinye yönü, sağ şerit Trafik kazası (yaralanmalı) nedeni ile 1 şerit trafiğe kapalı. Ekip Sevk Edildi.

D100 Cevizlibağ-Topkapı Yönü, sağ şerit araç arızası nedeni ile bölgedeki trafik yoğunlaşmaktadır

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER