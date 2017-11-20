İBB'den "Bıçaklı şoför" açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) sosyal medyaya yansıyan bıçaklı otobüs sürücüsüyle ilgili açıklama yapıldı.



Yapılan açıklamada, "Taksim-Basın Sitesi hattında çalışan Otobüs A.Ş.'de görev yapan otobüs şoförünün bugün saat 10.18 sıralarında İncirli'de durakta yolcularla tartıştığı ve saldırıya uğradığı öğrenildi. Olay sırasında şoförün çıkan arbede sırasında bıçak çekerek yolculara yönelttiği belirtildi. Olay emniyete intikal etmiş, şoför ve yolcuların ifadelerine başvuruldu. Adli soruşturma devam ediyor. Yapılan ilk değerlendirme sonucunda, kurum olarak şoför görevden men edilip, sertifikasına el konularak gerekli işlemler başlatılmıştır" denildi.

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