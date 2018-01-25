İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), şehrin ücra noktalarında ve insanların ulaşamadığı alanlarda kış şartlarına maruz kalan sahipsiz sokak hayvanlarına, kuru mama ve yemekle beslenme desteği veriyor.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre Eyüp, Arnavutköy, Sarıyer, Fatih, Tuzla, Pendik, Sultanbeyli, Üsküdar ve Kartal ilçelerindeki besleme noktaları başta olmak üzere, 199 farklı besleme noktasında, günlük ortalama bin kilogram kuru mama ve yemek artıkları sokak hayvanlarına ulaştırılıyor.

Mama miktarı gidilen alana göre artıyor, beslenme desteği 10.00-13.00 saatleri arasında yapılıyor. İstanbulluların yaralı, sakat ve aç durumdaki hayvanları 7/24 ALO 153 hattına bildirmeleri halinde, mobil ekipler o noktalara yönlendirilip hayvanlara gereken müdahale sağlanıyor.

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