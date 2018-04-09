Turuncu-lacivertli ekip, bu sonuçla ligi üçüncü sırada tamamlayarak gelecek sezon CEV Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı elde etti. Galatasaray HDI Sigorta ise ligi dördüncü sırada bitirdi.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER