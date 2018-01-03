İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Emlak Müdürlüğü tarafından 27 Aralık 2017 tarihinde ihale ile satışa çıkartılan, Harbiye Cumhuriyet Caddesi 89 numaradaki ‘Letafet Apartmanı’nın satışı nihayet gerçekleşti. İBB’nin daha önce birçok kez satışa çıkardığı apartmanının satışı gerçekleşmemişti. İnönü Mahallesi 610 ada 17 No’lu parsel üzerinde bulunan Letafet Apartmanı, 9 bağımsız bölümden oluşuyor.

Gazete Habertürk'ten Mehmet Demirkaya'nın haberine göre emlak fiyatlarının oldukça yüksek olduğu Cumhuriyet Caddesi üzerindeki apartmanı İBB, 7 milyon 200 bin TL muhammen bedel üzerinden ihaleye çıkarmıştı. İBB Encümen Müdürlüğü’nün verilerine göre söz konusu apartman 8 milyon 350 bin TL’ye, Bilal Korfanoğlu’na satıldı. İBB, 2013 yılından beri birçok kez söz konusu apartmanı satış listesine koymuş ancak bugüne kadar satış bir türlü gerçekleşmemişti.

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