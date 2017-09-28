İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevini 3 dönemdir yürüten Kadir Topbaş’ın geçen cuma açıkladığı istifa kararı, siyaset kulisleri ve kamuoyunun gündemine oturdu. 2019 seçimlerine 1.5 yıl kala gerçekleşen istifanın ardından, gözler İBB Meclisi tarafından yapılacak seçime çevrildi. İstanbullularla birlikte tüm Türkiye’nin gözü kulağı, bugün İstanbul’u yerel seçimlere taşıyacak yeni başkanı seçecek İBB Meclisi’nde olacak. Gazete Habertürk'ten İsmail Bölükbaş'ın haberine göre meclis saat 13.00’te toplanacak. Oylama ise saat 15.00’te başlayacak. İstanbul’un yeni başkanını seçecek İBB Meclisi’nde toplam 309 üye var. Bu üyelerin 179’u AK Partili, 127’si CHP’li, 2’si MHP’li, 1’i de bağımsız. Mecliste yapılacak oylamada ilk turda başkanın belirlenmesi için aday olan isme 207 oy çıkması gerekiyor. Ancak çoğunluğu elinde bulunduran AK Parti’nin üye sayısı bu rakama ulaşmıyor. Eğer CHP veya AK Parti’den biri ilk turda birbirlerinin adayına destek vermezse, yeni başkan salt çoğunluk oyun aranacağı (156 oy) üçüncü turda belirlenecek. Seçimde CHP’nin 29 oy hedefi de var. Zayıf bir ihtimal olsa da AK Parti tepki oylarının peşinde olan CHP, bu sayede kendi adayının seçilmesini amaçlıyor.

Başkanlık yarışında ismi kesin olarak telaffuz edilen isim CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu. AK Parti adayının ismi ise seçimden hemen öncesine kadar sürpriz olarak kalacağı benziyor.

AK PARTI’DE EN GÜÇLÜ ADAY

İBB Başkanlığı için AK Parti’nin adayı oylama öncesinde netleşecek ama kulislere göre en güçlü aday Başakşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal. 1966 Antalya doğumlu Uysal, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. AK Parti Küçükçekmece İlçe Teşkilatı Kurucu Başkanı. 2014 yerel seçimlerinde ikinci kez Başakşehir Belediye Başkanı seçilen Uysal’ın adı, 9 yıldır görev yaptığı ilçede son dönemde Bahçeşehir projeleriyle gündeme geldi.

Mevlüt Uysal

UYSAL TAMAM GİBİ AMA...

Uysal’ın adaylığı çok kuvvetli bir ihtimal olsa da Beyoğlu, Fatih ve Esenler belediye başkanları da son dakikaya kadar yarışta gibi görünüyor. Turizm ve kültürsanatın kalbinin attığı Beyoğlu’nda 3 dönemdir belediye başkanlığı yapan Ahmet Misbah Demircan, olası adaylardan. 1967 İstanbul Kasımpaşa doğumlu Demircan, kültür-sanat ve turizm konularını Beyoğlu’nu geliştirecek ana endüstriler olarak belirleyip bu vizyon için özel projeler geliştirdi, Okmeydanı’nda 50 yıldır devam eden tapu sorununu çözüme kavuşturdu.

3 dönemdir Fatih’te belediye başkanı seçilen Mustafa Demir ise 1959 Diyarbakır Dicle doğumlu. Kentsel yenileme, eğitim, bilişim, tarihi eserlerin restorasyonu, sosyal belediyecilik gibi birçok alanda projelere imza atan Demir, ‘marka ve akıllı şehir’ oluşturma yönünde çalışmalar geliştiriyor.

2 dönemdir Esenler Belediye Başkanı olan Mehmet Tevfik Göksu da 1966 Adıyaman Gölbaşı doğumlu. Göksu, kentsel dönüşüm ve kültürel projeleriyle ilçenin çehresini değiştirdi.

İMAMOĞLU RESMEN ADAY

1970 Trabzon doğumlu olan ve Trabzon Lisesi’nden sonra İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü’nden mezun olup insan kaynakları ve yönetimi bilim dalında yüksek lisans eğitimi alan Ekrem İmamoğlu ise 1992’de inşaat ve taahhüt işleri yapan aile şirketinde iş hayatına başladı. Okul yıllarında amatör olarak futbol oynadı. Trabzonspor Futbol Kulübü, Trabzonspor Basketbol Kulübü ve Beylikdüzüspor Kulübü’nde yöneticilik yaptı. 2009’da CHP Beylikdüzü İlçe Başkanı oldu. 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde Beylikdüzü Belediye Başkanı seçildi. 2014 yerel seçimlerinde CHP’nin AK Parti’den aldığı tek belediye olan Beylikdüzü’nde 3 yılda ilçenin sosyal ve kültürel hayatında etkin rol oynayan İmamoğlu, birçok sivil toplum kuruluşuna üye. Evli ve 3 çocuk babası olan İmamoğlu, 1991’den bu yana Beylikdüzü’nde yaşıyor.

Ekrem İmamoğlu

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