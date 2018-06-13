İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin önceki gün başlayan haziran ayı toplantılarında bir ilk yaşandı. Daha önce komisyonlara havale edilmiş dosyalardan 53 tanesinin raporu hazırlanarak Meclis gündemine alındı.

TARİHİ OYLAMA

Raporlar, hem gruplar adına hem de üyeler adına bir itiraz gelmeden, komisyonlardan geldiği şekliyle meclis tarafından oybirliğiyle kabul edildi. Bütün raporların itirazsız oybirliğiyle kabul edilmiş olması, meclis toplantısını takip eden gazeteciler arasında da konu oldu ve “İBB Meclisi’nde tarihi bir olay yaşandı” değerlendirmesi yapıldı. Raporlardan sadece bir tanesi, yine oybirliğiyle komisyona geri çekildi. İBB Meclisi’nin oybirliğiyle kabul ettiği raporlardan biri, Sarıyer Çayırbaşı’nda bulunan, yaklaşık 5 bin metrekarelik mezarlık alanının imara açılmak istenmesiyle ilgiliydi. Arazinin sahibi konumundaki Surp Hripsimyans Ermeni Kilisesi Vakfı, geçen yıl ağustos ayında İBB’ye başvuruda bulunarak, planlara mezarlık alanı olarak işlenmiş olan arazinin ticaret ve konut alanına alınmasını istedi.

Çayırbaşı tünelinin yakınında bulunan arazinin imar planlarının değiştirilmesi talebinde şöyle denildi: “Söz konusu alan ve çevresinin yapısı dikkate alındığında kararın bölge için ihtiyaç duyulan bir hizmet alanı olduğu görülecektir.” İBB Meclisi, Ermeni Vakfı’nın teklifini oybirliğiyle reddetti.

İBB Meclisi tarihinde ilk kez 53 komisyon raporunu oybirliğiyle kabul etti

KORUMA KURULU’NDAN DA RET

İBB, söz konusu Ermeni Vakfı’nın talebiyle ilgili olarak İstanbul 3 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’ndan görüş sormuştu. Kurulun 5 Ekim 2017 tarihli kararında şu ifadeler yer almıştı: “İstanbul İli Sarıyer İlçesi Çayırbaşı Mahallesi 538 ada 8-9 parsellerde yer alan mezarlığın korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmesine, koruma grubunun II. grup olarak belirlenmesine, söz konusu mezarlığın giriş kapısı ve bahçe duvarları ile birlikte bütününe yönelik olarak hazırlanacak rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin kurulumuza iletilmesine karar verildi.”

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