Uşak Üniversitesi Spor Salonu´nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodu 18-17, ilk yarısı 31-40, üçüncü periyodu da 56-61 sonuçlandı. Son 37 saniyesine 79-79 eşitlikle girilen maçta Klobucar ve Thompson´la serbest atıştan 4 sayı bulan konuk ekip, salondan 83-79 galibiyetle ayrıldı.



İstanbul BŞB´de Buckner 17, Buva 12, Toolson 11, Thompson 10 sayıyla oynadı. Uşak´a Solomon´un 29, Hamilton´un 14 sayısı yetmedi. Bu skorla Muratbey Uşak 21 jaftada 4 galibiyetle düşme hattında son sırada kaldı. İstanbul ekibi 9 galibiyete ulaştı.







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