Karşılaşmaya iyi başlayan Ziraat Bankası, Kurek, Konarski ve Antonov'un ile file önünde etkili oldu. Teknik molaya 12-9 önde giren başkent temsilcisinin manşet problemi yaşamasıyla İstanbul temsilcisi, savunmada Nuri, hücumda da Burak ile etkili oldu ve 15-14 öne geçerek rakibine mola aldırdı. Koray ile ortadan kritik sayılar bulan ancak top karşılamakta sorun yaşayan Ziraat Bankası karşısında tek yabancı oyuncuyla mücadele eden İstanbul Büyükşehir Belediyespor seti 25-23 kazandı.

Ziraat Bankası'nın manşet sorunu 2. sette de devam etti. Nuri Şahin ile iyi manşet alan İstanbul ekibi rakibinin defans probleminden faydalandı. Teknik molaya 12-6 İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un üstünlüğüyle gidildi. Burak'ın serviste yaptığı 2 hata sonucunda aldığı sayılarla oyunda kalan başkent ekibi, 21-21'de skoru eşitledi ve İstanbul temsilcisine mola aldırdı. Antonov ile etkili olmayı sürdüren Ziraat Bankası, seti 25-23 alarak setlerde skoru eşitledi: 1-1

Müsabakanın 3. setine moralli ve etkili bloklarla başlayan Ziraat Bankası, rakibine 7-4'te mola aldırdı. Koray ve Emre ile blok üstünlüğünü sürdüren başkent ekibi, ortadan bulduğu sayılarla teknik molaya 12-7 önde giren taraf oldu. Koray ile blokta Antonov ile hücumda ağırlığını koyan başkent ekibi, seti 25-17 kazanarak, 2-1 öne geçti.

İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un hızlı başladığı 4. sette Ulaş Kıyak'ın iyi oyunuyla geriden gelip 5-5'te eşitliği sağlayan Ziraat Bankası Antonov ve Konarski ile sayılar üretti. Sette geriye düştükten sonra tekrar eşitliği (14-14) yakalayan Ziraat Bankası, rakibine mola aldırdı. Ankara ekibinin 22-20 ve 23-20 gerideyken mola aldığı seti, İstanbul Büyükşehir Belediyespor 25-22 kazanarak mücadeleyi 5. sete taşıdı.

İstanbul temsilcisinin 8-6 öndeyken saha değişimi yaptığı sette Ziraat Bankası, 12-12'de eşitliği sağlasa da seti 15-13 alan İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçı da 3-2 kazandı ve yarı finale yükseldi.

İstanbul ekibi yarı finalde Ankara temsilcisi Halkbank ile karşılaşacak.