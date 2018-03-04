İBB’den gençlere ‘Karikatür Okulu’

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş., genç yetenekleri desteklemek ve karikatüre olan ilgiyi artırmak amacıyla “Karikatür Okulu” kuracak.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre Ortaöğretim ve lise öğrencilerinin katılımına açık olan Karikatür Okulu’nda çizim ve mizah yeteneği olan gençlere temel eğitim, kompozisyon, anatomi ve benzeri konularda dersler verilecek. Şafak Tavkul, Ahmet Kesgin, Yusuf Kot ve Faruk Günindi gibi önemli karikatür sanatçılarının da katılacağı eğitimler, 17 Mart’ta başlayıp 12 Mayıs’ta sona erecek.

Dersleri başarıyla tamamlayan öğrencilere sertifika verilecek. Ayrıca başarılı öğrencilerin çalışmalarını içeren bir albüm hazırlanıp yayımlanacak. Mizah yeteneğini geliştirmek isteyen gençler, 10 Mart’a kadar okula kayıt için başvuruda bulunabilecek. “Karikatur @kultur.istanbul” ile (0212) 467 07 00- 774’ten detaylı bilgi alınabilecek.

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