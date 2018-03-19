IBM dünyanın en küçük bilgisayarını geliştirdi. Bakıldığı zaman neredeyse bir tuz tanesi boyutlarında olan bu bilgisayar, sanılacağının aksine oldukça güçlü ve bir o kadar da maharetli. IBM Think 2018 kapsamında geliştirilen bu süper mini bilgisayar, Bitcoin madenciliğinde kullanılabilecek kadar güçlü bir donanıma sahip.

Üzerinde binlerce transistör bulunan bilgisayarda x86 yonga setinin kullanıldığı biliniyor. Veri işleme, analiz ve iletişim özelliklerine sahip bu cihazın henüz test aşamasında. Bu sebeple de IBM, yeni bilgisayarının diğer özelliklerini şimdilik kendisine saklıyor.

Kime hitap ettiğine veya hangi alanlarda kullanılabileceğine yönelik herhangi bir açıklamanın yapılmadığı bu bilgisayarların, 2020'li yılların başlarından itibaren geliştirilerek günlük yaşamın bir parçası haline getirileceği savunuluyor.