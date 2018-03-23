Kâr amacı gütmeyen haber kuruluşu ProPublica, IBM’in sistematik olarak yaşlı çalışanları kovduğunu ve yerlerine genç çalışanlar aldığını yazdı.
IBM’in şirket içi belgelerini, halka açık kayıtlarını ve yasal beyanlarını inceleyen ProPublica, ayrıca 1.000’den fazla IBM çalışanıyla gerçekleştirdiği röportajlar sonrasında, ABD’li teknoloji devinin yasaları çiğnediğini iddia etti.
Geride kalan son 5 yılda IBM’in anavatanında 20.000’den fazla 40 yaş ve üzeri çalışanı işten çıkardığı ve bunların ABD’deki toplam işten çıkarmaların yüzde 60’ını oluşturduğu belirtildi.
Bulgular, IBM’in 40 yaş ve üzeri çalışanları “geçerliliğini yitirmiş yetenek setlerine” sahip oldukları gerekçesiyle işten çıkardıktan sonra aynı işleri kontratlı olarak daha düşük ücretlerle yapmaları için yeniden işe aldığını iddia ediyor.
ProPublica’ya göre, IBM işten çıkarılacak olan çalışanlara yerine gelecek olanları eğitmelerini ve sonrasında şirketteki başka departmanlara iş başvurunda bulunmalarını öneriyor, ancak diğer departmanlar yaşlı çalışanları işe almamaları konusunda uyarılıyor.
Haber kuruluşuna röportaj veren eski IBM çalışanlarından birisi olan Marjorie Madfis, 17 yıl boyunca dijital pazarlama stratejisti olarak çalıştığı şirketten herhangi bir sebep gösterilmeden kovulduğunu belirtiyor. İşten kovulduğu sırada 57 yaşında olan kadın, ekibindeki dokuz kişinin 7’sini oluşturan orta yaşlı tüm kadın çalışanların da kendisiyle birlikte kovulduğuna ve işlerini koruyan iki çalışanın ise genç erkekler olduğuna dikkat çekiyor.
İsminin açıklanmasında sorun görmeyen bir diğer eski IBM çalışanı ise 18 yıl boyunca şirkete hizmet etmiş olan Brian Paulson. Kıdemli müdür olarak örnek gösterilen bir performans sergileyen Paulson, kendisini ‘kötü performans’ gerekçesiyle işten kovan yöneticiyle herhangi bir iş bağlantısı olmadığını belirtiyor.
ProPublica, IBM'in sistematik olarak yaşlı çalışanları kovarak yerlerine daha rekabetçi gençleri getiren bir insa kaynakları yaklaşımı benimsediğini ve bunun yasalara aykırı olduğunu iddia ediyor.
ABD’de 1967 yılında yürürlüğe giren ‘İstihdamda Yaş Ayrımı Kanunu’, 40 yaş ve üzeri çalışanların işe alma, terfi, kovulma, tazminat ve ayrıcalıklar konusunda koruma altına alıyor.
Konuyla ilgili bir açıklama yapan IBM sözcüsü, şirketin federal yasalara uyduğunu ve “IBM’in 100 yıllık süreçte hayatta kalmanın ötesinde ileri giden tek teknoloji şirketi” olduğunu söyledi.
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