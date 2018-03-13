Ön libero mevkisinde görev almasına rağmen forma giydiği 26 maçta 11 gol atıp, hücum bölgesinde görev yapan takım arkadaşlarını geçerek Ümraniyespor'un en golcü ismi olan İbrahim Akdağ, son iki sezonda gol vuruşları için özel çalıştığını söyledi.

Kırmızı-beyazlı takımın başarılı futbolcusu, "İkinci ligde şampiyon olduğumuz sezon hiç gol atamadım. Yine aynı pozisyonda oynuyordum. Bu lige yükselince yakaladığım pozisyonları gole çevirmem gerektiğini düşündüm. Çok gereksiz pozisyonları kaçırıyordum. Daha sonra belki haddinden fazla gol vuruşu çalışmaya başladım. Antrenmandan sonra 1,5-2 saat sürekli özel idman yaptım." diye konuştu.

Çalışmalarının ardından gol vuruşlarını geliştirdiğini ifade eden İbrahim şunları kaydetti:

"Çalıştıktan sonra gol atmanın zor olmadığını anladım. Daha önce sert vuruşun gol olacağını düşünüyordum. Ondan sonraki sezon 12 gol attım. Bu sene de çalışmaya devam ediyorum. Bir ön libero oyuncusu olarak takıma katkı sağlamak beni mutlu ediyor. Çalışmaya devam edeceğim. Her futbolcunun gol atması gerekiyor. Forvet ya da forvet arkası değilim. Benim işim mücadele etmek, oyunu yönlendirmek. Gelen pozisyonları gole çevirince benim için ekstra oluyor. O ekstralarla maçı kazanıyorsunuz. Forvetin gol atmasından doğal bir şey yok ama ekstra bir oyuncunun gol atması galibiyeti getiriyor fakat önemli olan benim gol atmam değil takımın kazanması."

Bu sezon attığı gollerle takımının kazandığı 47 puanın 23'üne direkt etki eden Ümraniyesporlu futbolcu, attığı gollere rağmen kendisini hücumcu bir oyuncu olarak görmediğini belirterek, "Forvet ile forvet arkası pozisyonlar kendi meziyetlerini içeriyor. Herkes yerini bilmeli, takımda forvetler işini iyi yapıyor. Herkes yerinde mutlu." dedi.

Ümraniyespor Teknik Direktörü Bayram Bektaş'ın saha içinde kendine özgürlük verdiğini ve bunun da performansına olumlu yansıdığını söyleyen İbrahim Akdağ, "Birbirimizi az çok tanıyorduk ama beraber çalışınca daha da fark ediyor. Bayram hoca beni sadece defans yapacaksın diye yönlendirmiyor, bana saha içinde gol atacağım özgürlüğü veriyor." şeklinde konuştu.

"PARA BAŞARI GETİRMİYOR"

Ümraniyespor'daki arkadaşlık ortamının başarıyı getiren en önemli faktör olduğunu sözlerine ekleyen kırmızı-beyazlı futbolcu, "Hiçbir kulüpte böyle arkadaşlık ortamı olduğuna inanmıyorum. Kulüpler inanılmaz paralar harcıyor. Para başarı getirmiyor. Arkadaşlık ve kulüp yapısı başarıyı getiren faktörler. Arkadaşlarımızla ve kulüp başkanıyla iletişimimiz inanılmaz seviyede. Birçok takımda bunların eksik olduğunu bildiğimiz için bu sezon kafaya oynayacağımızı biliyordum. Bu sene şampiyon olmasak da seneye yine kafaya oynarız. Bu şekilde yönetilen kulüpler başarıya ilerleyecektir." değerlendirmesinde bulundu.

"SERİ YAPARAK DEVAM ETMEK İSTİYORUZ"

Ümraniyespor'un dört haftalık galibiyet serisinin ardından 7 maçta 2 galibiyet, 5 yenilgi almasını birden fazla maçı aynı anda düşünmelerine bağlayan İbrahim Akdağ şunları söyledi:

"Önümüzdeki maçtan ziyade iki, üç maça birden odaklanmaya başladık, biraz dağıldık. Önümüzdeki üç maçı alırsak şöyle olur, böyle olur düşünceleri gelmeye başladı. Bugüne kadar maç maç düşündüğümüz her maçı kazandık. Maç maç düşünmek gerekiyor. O mental eksikliği yaşamış olabiliriz. Kazandığımız dört maçın hepsinde kazanmayı hak ettik diyemem. Şansımız yaver gitti. Fakat, kaybettiğimiz maçlarda da mağlup olmayı hak etmedik. Rüzgar ters esmeye başladı. Eskişehirspor maçı 5, 6 gol atabileceğimiz bir maçtı. Denizlispor maçında oyunun kontrolü bizdeyken kırmızı kart oldu, 10 kişiyle bile pozisyonlar yakaladık. Rüzgarı kendi lehimize çevirip seri yaparak devam etmek istiyoruz."

"BU SENE SÜPER LİG'E ÇIKMAK İSTİYORUZ"

Ümraniyespor ile bu sezon Spor Toto Süper Lig'e yükselmek istediklerinden bahseden İbrahim, "Geçen sene ligin tozunu yuttuk, tecrübesini aldık. Bu sezon başarılı olacağımızı biliyordum. İşimiz zor ama rakiplerimizin de zor. Çünkü onlar buraya gelecekler. Biz bu sene Süper Lig'e çıkmak istiyoruz. Bu durum bizde stres oluşturmuyor. Ligin bitmesine haftalar var, kimse 'artık çıktık' diyemez. Şampiyonluk yarışı belki son haftaya kadar gidecek. Yükselmek için çok iyi çalışıyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Ümraniyespor'daki takım arkadaşlarının da Süper Lig hayali kurduğunu sözlerine ekleyen başarılı orta saha oyuncusu, "Süper Lig'in hayalini her futbolcu kurar. Bu işi yapan herkes en üst seviyede oynamak ister. Bu kadar yaklaşmışken oranın tadını almak istiyoruz. Birçok arkadaşım da oraya gideceğimize ve oynayabileceğine inanıyor. Umarım orada da kendimizi gösteririz. Buraya çıktığımız zaman da soru işaretleri vardı ama bu ligin üstesinden geldik." ifadelerini kullandı.

Ümraniyespor'da mutlu olduğunu dile getiren İbrahim, "Süper Lig'e çıkarsak ilk tercihim kulüpte kalmak olur. Burada huzurluyum, kulübü seviyorum." dedi.

Ümraniye'nin nüfusuna rağmen iç saha maçlarında bekledikleri desteği göremediklerini söyleyen kırmızı-beyazlı oyuncu, "Bu başarıya taraftar desteği yeterli değil. Ümraniye'nin potansiyeli var ama bunu yansıtamıyorlar. Başarı gelirse beraber yaşamak güzel olur. Diğer takımlar seyircileriyle kendi maçlarında hem rakiplerini hem de hakemi etkiliyebiliyorlar. Biz de aynısını onların yaşamasını istiyoruz." şeklinde konuştu.