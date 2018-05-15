Babacan, Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER), Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) ve İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) iş birliğiyle 41 firmanın katılımıyla düzenlenen kampanyaya ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Bugün başlatılan ve 30 günle sınırlı kampanya ile yakın ve orta vadede konut almayı düşünen tüketicinin ciddi anlamda kazanç sağlamış olacağını aktaran Babacan, KDV indirimi hariç yüzde 35'e yakın şu anda bir indirim yapmış olduklarını bildirdi.
Babacan, faizlerde yüzde 15 indirim yapıldığını, sektör temsilcilerinin de yüzde 20 fiyatları düşürdüğünü belirterek, şu ifadeleri kullandı:
"Diğer taraftan KDV'den dolayı bir yüzde 10 indirim var. Tapu harçlarında yüzde 1 indirim söz konusu. Dolayısıyla gerçekten Cumhuriyet tarihinde ilk defa çok yoğun bir indirim kampanyası oluyor. Bu da bir evin fiyatı 3'te 1 azalmış gibi bir hesap çıkarıyor karşımıza. Sektör temsilcileri olarak yoğun bir satış mevsimine girdiğimizi ön görüyoruz. Bu kampanya ile lansman bekleyen yeni konut projeleri de yeniden takvimlerini düzenleyecek. Lansmanların öne çekileceğini öngörüyoruz.
Biliyorsunuz ki satış arkasından yeni projeler doğuruyor. Bugün bu organizasyon da ne kadar yoğun bir satış yaşanırsa geri plan da o kadar yeni iş gelişecek anlamına geliyor. Ülkemizin gerçekten yoğun bir şekilde nitelikle konuta ihtiyacı var. 2023 ve 2071 hedeflerimiz hala baki. Ülkemizin gerçekten bu anlamda nitelikli konuta ihtiyacı var. Ekonomimize de çok katkısı olan bir sektörle uğraşıyoruz."
"Yüksek bir talep bekliyoruz"
Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kabadayı ise kampanyanın tüketicilere ciddi bir fırsat sunduğunu belirterek, "Hükümetimizin açıkladığı KDV ve tapu harçlarındaki ciddi indirimin ardından kamu bankalarından gelen faiz indirim kararına biz de özel sektörün önemli markaları olarak ciddi bir destek vermek istedik. Birlikten güç doğar ve Türkiye kazanacak sloganı ile sadece 30 gün geçerli olacak peşin ve banka kredili satışlarda geçerli olacak yüzde 20 indirim kampanyasını hayata geçirdik. Sadece yüzde 5 peşinat ile sınırlı sayıdaki stok için geçerli olacak. Markalı geliştiricilerin katılımı ile hayata geçen bu kampanya özellikle orta gelir grubunun da ev sahibi olmasının önünü açacak. Hem yatırım amaçlı hem yaşama amaçlı daire alacaklar için özellikle 15 Haziran’a kadar çok ciddi bir fırsat var. Ege Yapı olarak projelerimizle kampanyaya katıldık ve yüksek bir talep bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
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