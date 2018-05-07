Oyuncu İbrahim Büyükak, Nurdan Beşer ile dün akşam yapılan düğünle evlendi. Magazin dünyasının yakından takip ettiği düğüne birçok ünlü isim katıldı. Peki İbrahim Büyükak kimdir? İbrahim Büyükak kaç yaşında?

İBRAHİM BÜYÜKAK KİMDİR?

İbrahim Büyükak, 20 Ağustos 1983 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Uludağ Üniversitesi İktisat Bölümü'nden mezun olarak eğitim hayatını tamamlayan Büyükak, Yılmaz Erdoğan'ın yönetimindeki BKM Mutfak ekibine katıldı. BKM Mutfak'ın ardından 3+1 programıyla birlikte Eser Yenenler ve Oğuzhan Koç ile bir gece şovuna başladılar.

Programın satın alınması üzerine farklı bir kanalda 3 Adam adıyla program devam etmektedir. İbrahim Büyükak, ayrıca Çok Fillim Hareketler Bunlar, Neşeli Hayat, Bana Baba Dedi, Küçük Esnaf ve Yol Arkadaşım gibi yapımlarda da rol almıştır.

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